Kibice Comarch Cracovii oklaskiwali pięć goli [ZDJĘCIA] Jacek Żukowski

Comarch Cracovia pokonała Zagłębie Sosnowiec 5:2. Kibice "Pasów" mieli więc okazję do manifestowania radości. Zwłaszcza, że był to ostatni mecz na krakowskim lodowisku przed przerwą. W niedzielę "Pasy" zagrają w Jastrzębiu, a potem nastąpi przerwa i przygotowania do turnieju o Puchar Kontynentalny.