Comarch Cracovia na podium Turnieju Tatrzańskiego

To był dobry przedsezonowy sprawdzian dla „Pasów”, które mają po części nową drużynę. W spotkaniu z gospodarzami goście objęli prowadzenie po tym jak Nemec wpakował krążek pod poprzeczkę w końcówce I tercji. Na początku drugiej Comarch Cracovia straciła prowadzenie, bo najpierw Mesar strzałem z bliska pokonał Pieriewozczikowa, a niebawem miejscowi wykorzystali grę w przewadze. „Pasy” nie załamały się i zaledwie po 2 minutach to one wykorzystały przewagę. Z kolei na początku ostatniej odsłony Woroszyło dał przyjezdnym prowadzenie. Gospodarze rzucili się do ataków. Krakowianie przetrwali grę w osłabieniu, kapitalnie obronił strzał Brejcaka. Trener miejscowych Petr Mikula poprosił o czas. Miejscowi atakowali z pasją, zwłaszcza, że znowu grali 5 na 4, po karze dla rywali. W końcu i gospodarze złapali karę i sprawa zwycięstwa „Pasów” stała się oczywista.