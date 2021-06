Cracovia II skończyła sezon. Podział punktów w Stalowej Woli

Krakowianie zagrali w mocno rezerwowym składzie. Trener Piotr Giza dał pograć tym, którzy zwykle mniej grali. I spisali się na miarę możliwości. Dość szybko krakowianie objęli prowadzenie. Gospodarze stracili piłkę we własnym polu karnym i trafiła ona do Adama Malisza, który z bliska strzelił do siatki.

Goście niezbyt długo nacieszyli się prowadzeniem - uderzeniem z linii pola karnego w "okienko" wyrównał Aleksander Dobrot. Miejscowi nieco przycisnęli, ale goście uratowali się od starty drugiego gola. Do czasu W 37 min znowu Dobrot wystąpił w główneij roli i wygrał w sytuacji sam na sam z Krzysztofem Sendorkiem.

Po przerwie próbował wprowadzony do gry Tomasz Bała, ale Tomasz Wietecha obronił jego strzał. W końcu w 73 min Vinicius wbiegł w pole karne rywala - jego strzał obronił bramkarz Stali, ale z dobitką pospieszył niepilnowany Krzysztof Bociek i tak padło wyrównanie.