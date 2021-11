Cracovia. Jacek Zieliński – dobry trener, dobry człowiek

"Pan Trener" Zieliński

To on utrzymał „Pasy” w ekstraklasie w sezonie 2014/2015, przejmując schedę po Robercie Podolińskim. W kolejnym sezonie wywalczył z nimi 4. miejsce, awansując do kwalifikacji Ligi Europy. W rozgrywkach 2016/2017 zespół pod jego wodzą zajął 14.lokatę. A tuż przed wznowieniem przygotowań do nowego sezonu jego drogi z Cracovią rozeszły się.

- Dla mnie trener Zieliński to „Pan Trener” - mówi o nim były kierownik Cracovii Tomasz Siemieniec. - To człowiek, który trenowanie ma we krwi i chce, pracując w klubie, ograniczyć się tylko do tego. To taki typ szkoleniowca, który wszystko co umie, to odda drużynie. Jego zachowanie w stosunku do zawodników, obycie, kultura jest widoczne na każdym kroku. Piłkarze, którzy z nim współpracują, darzą go szacunkiem. On wymaga od nich, a oni od niego. Przynajmniej w Cracovii współpraca między sztabem, a zawodnikami układała się wzorowo.