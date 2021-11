Cracovia. Jakub Myszor, pomocnik "Pasów": Nie odczuwam już presji, nie poddaję się tremie

Myszor nastawia się już na mecz derbowy.

- Co tu dużo mówić, derby to derby! A one - użyję wyświechtanego powiedzenia – rządzą się własnymi prawami – mówi młody zawodnik. - Jeszcze nie miałem okazji w nich zagrać. W ubiegłbym sezonie siedziałem tylko na ławce. Grałem w meczach z Wisłą Kraków w Centralnej Lidze Juniorów. Wiosną ulegliśmy rywalom 2:5, ale był to dobry mecz z naszej strony (Myszor strzelił oba gole – przyp.), z kolei jesienią wygraliśmy 1:0. To fajne przeżycie. Nie ma co jednak porównywać tego meczu do derbów seniorskich. Starciem w Krakowie pasjonuje się pół Polski, a występami juniorów tylko rodzice i znajomi.