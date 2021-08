Cracovia. Michał Probierz: Piłka nie wybacza, jest bezwzględna i ciągle uczy

Probierz: dobry poczatek

- Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie, byliśmy dobrze zorganizowani, wiedzieliśmy, jakie atuty posiada Lechia – ocenił szkoleniowiec „Pasów”. - Szczególnie w pierwszej połowie potrafiliśmy bardzo płynnie przejść do ofensywy, utrzymać się przy piłce, ale nie wykorzystaliśmy sytuacji, jaką mieliśmy na otwarcie tego meczu. Dwa, trzy razy zabrakło nam ostatniego dogrania i tego możemy najbardziej żałować. Straciliśmy natomiast kuriozalną bramkę, bo to było kopnięcie i piłka odbiła się od pięty. Drugą taka bramkę tracimy w ciągu tygodnia, bo tydzień temu w meczu z Lechem straciliśmy podobną, kiedy to odbiła się od Rasmussena.

To prawda, Cracovia gra pechowo, ale temu szczęściu nie pomaga, oddając zbyt mało strzałów na bramkę rywala bądź są to uderzenia bardzo słabe.

Błąd Cracovii

- Potem dążyliśmy do zdobycia bramki – kontynuował trener. - Stworzyliśmy kilka sytuacji, brakowało tego, by dograć, uderzyć. Błąd, który pojawił się przy zabezpieczeniu spowodował stratę bramki na 0:2. Było bardzo ciężko, mimo że do ostatnich minut próbowaliśmy zdobyć gola kontaktowego i nawiązać tu walkę, to przegraliśmy 0:3. Uważam, że trochę za wysoko.