Cracovia. Michał Probierz po meczu w Łodzi: Karne trenowaliśmy wczoraj...

Dobry początek Cracovii

Szkoleniowiec "Pasów" nie mógł być oczywiście zadowolony po meczu w Łodzi.

- Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie, utrzymywaliśmy się przy piłce, byliśmy agresywni, potrafiliśmy do pola karnego rozgrywać nieźle piłkę, ale sola futbolu jest zdobywanie bramek... Szwankowało ostatnie podanie, było nie w tempo, to jest element nad którym ciągle pracujemy - mówi szkoleniowiec. - Zawodnicy, którzy dostali szansę jedni zaprezentowali się lepiej, drudzy gorzej. Gdyby Myszor miał więcej spokoju, to mogliśmy "otworzyć" ten mecz, byłoby to inne spotkanie. Ale taka jest piłka, jak się nie potrafi strzelić to, podnosi się morale ŁKS-u, który był zdeterminowany, walczył o każdą piłkę.

Nic z przewagi

Probierz zwrócił też uwagę na dominacje "Pasów".

- W drugiej połowie mieliśmy "piłkę meczową", którą powinniśmy wykończyć. generalnie to oprócz tej sytuacji ŁKS-u w 119 minucie po rzucie rożnym, to praktycznie nie zagroził nam bardziej. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą, ale piłka nożna jest taką grą, w której trzeba zdobywać bramki - mówi trener. -