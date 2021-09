Cracovia. Michał Probierz, trener "Pasów": Zawodnicy wreszcie zaczęli grać w piłkę

Feralny początek "Pasów"

- Zaczęliśmy spotkanie jak wiele meczów z Piastem w Gliwicach od straty kuriozalnej bramki – mówił po meczu Probierz. - Ostatnio wyprowadzaliśmy piłkę i straciliśmy bramkę, teraz też była prosta strata, a przy wrzucie z autu i po rykoszecie straciliśmy gola. Ale z perspektywy czasu chyba dobrze się stało, przestali zawodnicy kalkulować, wreszcie zaczęli grać w piłkę. Te dwa stałe fragmenty gry nam pomogły, ale to też należy do elementów gry. Mówiliśmy, że jak dojdą Alvarez, Siplak to będziemy mocniejsi. Potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, stworzyć kilka sytuacji i później już coraz lepiej. Przy stanie 3:1 zbyt prosto straciliśmy bramkę i zrobiliśmy sobie nerwowość w grze. Ważne, że zmiennicy dali dobre zmiany i uspokoili grę, oprócz Kamila Ogorzałego, który jak wchodzi to musi jednak coś zrobić, ale reszta spełniła swoje zadanie, była agresywna, utrzymywała się przy piłce. Piast już nie miał okazji.

Cracovia ma potencjał

Cracovia awansowała na 8. miejsce w tabeli, ale to nie jest szczyt jej marzeń.

- Cieszymy się, ale już myślimy o meczu sobotnim ze Stalą – mówi Probierz. - Musimy takie spotkania wygrywać i doszlusować do czołówki. Wygląda to lepiej, doskoczyliśmy do środka tabeli. Jest to ważne dla nas, bo po 9 meczach, w tym 6 na wyjeździe, z czołówką, pokazujemy, że potrafimy grać.