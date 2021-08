Cracovia mocno zraniona. Probierz: nie ma co gadać, trzeba siłę pokazać na boisku

37 strzałów w dwóch meczach

- Każdy przeciwnik jest trudny, z każdym ciężko się gra – nie wybiega poza schemat trener Cracovii Michał Probierz. - Przeanalizowaliśmy ostatnie spotkanie ze Śląskiem, oddaliśmy dużo strzałów na bramkę, w sumie 37 w dwóch meczach, ale wiem, że to kibiców nie interesuje, bo interesują ich punkty. Musimy o to zadbać, nie ma co opowiadać, tylko pokazać to na boisku.

Co najważniejsze, nie pogorszyła się sytuacja kadrowa. Kontuzjowany Thiago, który zerwał więzadła krzyżowe, będzie miał w piątek operację. Kamil Pestka znalazł się w kadrze na mecz, a Radosław Kanach zagrał już w drugiej drużynie.

Rodin odpocznie?

Czy dojdzie do zmian w jedenastce? Niewykluczone. Ostatnio karygodny błąd popełnił Matej Rodin, prokurując rzut karny. W ubiegłym sezonie, notabene też w meczu ze Śląskiem, błąd popełnił Damir Sadiković, który stanął i pozwolił rywalowi na akcję, która skończyła się wyrównującym golem i w kolejnym spotkaniu już nie zagrał. Choć potem wrócił do składu. Czy Rodina czeka też przymusowy odpoczynek?

- Każda sytuacja jest inna – odpowiada Probierz. - Niekiedy piłkarze popełniają „grube” błędy, których już nigdy w życiu nie popełnią. Patrząc na całokształt meczu, to mógł się zachować inaczej także przy drugiej bramce, ale jest tak, że tylko on jest winny. Jest silnym punktem tej drużyny.