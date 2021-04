Cracovia odżyła ostatnio i na derby Krakowa z Wisłą pojedzie z nadzieją

- Dopóki jest realna szansa, że ktoś nas może dogonić, to trzeba być czujnym – ocenia szkoleniowiec Cracovii. - Tak właśnie podchodzimy do sprawy, nie ma tu momentu zadowolenia. W ostatnich meczach zaczęliśmy lepiej grać i to jest istotne w kontekście końcówki sezonu. Na pewno wróciła pewność siebie zawodników. Nie tak wyobrażaliśmy sobie ten sezon, ale ważne, że zaczęliśmy lepiej grać.

„Pasy” przystępują do bardzo ważnego meczu wzmocnione psychicznie, Wisła z kolei po czterech porażkach z rzędu. Czy to może oznaczać, że Cracovia będzie faworytem? Probierz ma na ten temat wyraziste zdanie: - W derbach zazwyczaj nie ma faworytów – mówi szkoleniowiec. - W ostatnim meczu z Wisłą Kraków było bardzo dużo agresji, nerwowości, a trzeba mimo wszystko skupić się na graniu w piłkę i to będziemy chcieli zrobić.

Ewentualny brak van Amersfoorta byłby bardzo poważnym osłabieniem dla Cracovii, wszak to jej najlepszy piłkarz i strzelec (sześć bramek w tym sezonie). Wiadomo, że do gry wróci Sergiu Hanca, który musiał ostatnio pauzować za cztery żółte kartki.

Wygrany mecz drużyna okupiła jednak kontuzjami Pellego van Amersfoorta i Rivaldinho. Obaj musieli opuścić boisko dość wcześnie – Holender już po 17 minutach, a zastępujący go Brazylijczyk nie wyszedł na drugą połowę. Probierz dość lakonicznie odniósł się do wszystkich kontuzji w zespole, uwzględniając także uraz nie grającego w wyżej wymienionych spotkaniach Michala Siplaka. - Nasz sztab medyczny już w środę zaczął rehabilitację tych zawodników – stwierdził. - Będzie ciężko, ale postaramy się przynajmniej niektórych postawić na nogi.

„Pasy” wygrały przy ul. Reymonta 29 września 2019 r. po golu Hanki. Wtedy był stadion pełen kibiców, teraz powinno być teoretycznie łatwiej, bo mecze odbywają się tak jakby na neutralnych stadionach, zespoły nie mają żadnego wsparcia fanów. - Te mecze są dziwne, musimy się na nowo tego uczyć i to jest bardzo trudne, na pewno szkoda, że takie spotkania nie mogą być z fanami – mówi szkoleniowiec. - Do takiego meczu jednak nie trzeba nikogo mobilizować.

18 zakażonych w Cracovii

Kadra Cracovii, tak jak i innych klubów była na przestrzeni kilku miesięcy doświadczona zakażeniem koronawirusa.

- Mieliśmy regularnie cały czas z tym problemy, teraz też mamy problem, bo ktoś miał po raz drugi koronawirusa – mówi Probierz. - Mieliśmy różne fazy. Oby ci zawodnicy szybko doszli do siebie, bo jak ktoś nie trenuje dwa tygodnie, to ciężko mu od razu wskoczyć do składu. A jeśli chodzi o zakażonych naszych piłkarzy, to było to około 18 zawodników.

O ewentualnych przymusowych szczepieniach piłkarzy Cracovii i całej ekstraklasy Probierz powiedział tak: - Jeżeli zrobilibyśmy taką kampanię, by zaszczepić piłkarzy, to wiele grup społecznych od razu upomni się o to. Jest to bardzo trudny temat. Jeżeli będzie możliwość, to na pewno zrobimy tak, by się zaszczepili, ale nie jest to łatwe.