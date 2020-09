Cracovia. Rezerwa "Pasów" pierwszy raz w tym sezonie podzieliła się punktami

W „Pasach” jest plaga kontuzji, więc wolą dmuchać na zimne

Można stwierdzić, że początek rozgrywek jest udany dla Cracovii - „Pasy” zdobyły cztery punkty w dwóch meczach, prawie odrabiając minusową karę (mają jeszcze -1 na koncie), awansowały do 1/16 finału Pucharu Polski. Odpadły wprawdzie z eliminacji Ligi Europy, ale było to do przewi...