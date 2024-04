Cracovia w podbramkowej sytuacji. A na horyzoncie mecze z mocnymi rywalami

- W momencie w którym drużyna musi prowadzić grę, ma problem – analizuje Tomasz Jasik. - A takich zespołów jest większość. W meczu z Puszczą spodziewaliśmy się tego, że to my będziemy musieli być dłużej przy piłce (a było do przerwy całkowicie odwrotnie, to Puszcza miała 60 procent posiadania piłki – przyp.), a mieliśmy problemy. Nie istniał atak pozycyjny, co jest bolączką tego zespołu. Mogę się zgodzić z tym, że mecze z Lechem, Rakowem, Górnikiem będą łatwiejsze pod kątem ataku z kontry. Natomiast ciężar z każdym meczem będzie rósł. Wierzę jednak w tych chłopaków.