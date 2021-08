Cracovia wreszcie wygrała z Bruk-Betem Termalicą w Niecieczy

Stabilna Cracovia, zmiany w Bruk-Becie Termalice

Trener „Pasów” Michał Probierz zaufał tym samym zawodnikom, którzy wygrali z Jagiellonią w poprzedniej kolejce. Mariusz Lewandowski, szkoleniowiec miejscowych nie był tak konsekwentny, zabrakło m.in. kapitana Piotra Wlazły oraz młodzieżowca Ernesta Terpiłowskiego.

Dominacja "Pasów", a potem gospodarzy

Cracovia usposobiona bardzo ofensywnie przystąpiła do tego spotkania. Wymiany piłki między Sergiu Hancą, Pelle van Amersfoortem i Marcosem Alvarezem mogły się podobać. Ten ostatni w 7 min uderzał na bramkę, ale piłka odbiła się rykoszetem i był tylko rzut rożny. Po chwili Niemiec uderzał z pierwszej piłki, po zgraniu przez Hancę – nad poprzeczką. „Pasy” powoli zdominowały rywalizację, spokojnie rozgrywając piłkę na połowie gospodarzy.

W 18 min Sylwester Lusiusz ładnie znalazł van Amersfoorta, który momentalnie strzelił i piłka musnęła poprzeczkę. Gospodarze nastawili się na kontrataki, ale nie za bardzo im one wychodziły.

Za to strzał z dystansu wyszedł Nemanji Tekijaskiemu, który uderzył z 30 m i Lukas Hrosso musiał popisać się świetną interwencją, by wybić piłkę na róg. Po chwili Adam radwański ograł Lusiusza na skrzydle i dograł przed bramkę, ale obrońcy „Pasów” w ostatniej chwili wybili piłkę. W 34 min potężnym uderzeniem z woleja popisał się Radwański, po centrze z rzutu rożnego. Na szczęście dla gości, strzał był niecelny. W rewanżu van Amersfoort po podaniu Michala Siplaka strzelał obok bramki. Miejscowi zaczęli wreszcie prowadzić grę, a to „Pasy” czyhały na kontry.