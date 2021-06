Cracovii nie było łatwo, ale jest druga wygrana w letnim sparingu

Zasieki Trzyńca

Widać było, że czeski zespół jest zdecydowanie lepszy niż poprzedni sparingpartner „Pasów" – Frydek Mistek i drużynie Michała Probierza już tak łatwo nie było. Sygnał do ataków dał w 5 min Marcos Alvarez – uderzał z wolnego, ale w środek bramki. Gra toczyła się raczej w środku pola, goście dobrze paraliżowali ataki krakowian. Trzyniec nie stwarzał bramkowych sytuacji, ale w 20 min uderzał mocno Matej Hybl – nad bramką. Ten sam zawodnik niepokoił Hrosso, ale uderzał niecelnie. Jakub Hubsta po indywidualnej akcji tez zagroził gospodarzom, ale piłka minęła poprzeczkę.

Inna Cracovia

Na drugą połowę wyszedł całkiem inny skład Cracovii. 5 min po przerwie Sergiu Hanca przeprowadził akcję, wpadł w pole karne i wyłożył piłkę jak na tacy do Thiago, który odegrał do Rivaldinho, a ten huknął do siatki. W rewanżu uderzał głową Erik Tuchel – nad bramką. Po chwili główkował Kakabadze, po centrze Knapa z wolnego – obok słupka. „Pasy” grały lepiej niż w I połowie, ładną akcję przeprowadził Pelle van Amersfoort, dogrywał ze skrzydła do Rivaldinho, ale Brazylijczyk nie doszedł do piłki.