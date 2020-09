Cracow Fashion Week 2020. W sobotę rozpocznie się modowe święto w Krakowie

Cracow Fashion Week 2020 miał się odbyć w marcu, jak wiele innych wydarzeń został przeniesiony na termin, w którym możliwe jest realizacja takiego przedsięwzięcia. Po raz pierwszy więc wydarzenia krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU odbędzie się jesienią, w dniach 5-13 września 2020. To niejedyna zmiana.

Pokazy mody, tradycyjnie, odbędą się w krakowskich przestrzeniach, jednak ze względu na wciąż obowiązujące liczne restrykcje w wydarzeniach będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób, dlatego pokazom będzie towarzyszyła transmisja online na Instagramie Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, na kanale YouTube Krakowskich Szkół Artystycznych oraz na stronie AliExpress.

- To, że odbędzie Cracow Fashion Week to jest suma chęci wszystkich osób, które chciały brać udział w tym wydarzeniu w kwietniu. Jednak ze względu na okoliczności nie wszystkie te osoby będą mogły wziąć udział, nie będzie naszych zagranicznych gości. - zapowiadał dyrektor Cracow Fashion Week Jerzy Gaweł. - Wszystko, co robimy jest organizacyjnie pod kontrolą i zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnia Jerzy Gaweł.