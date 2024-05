Czy będą braki prądu 14.05 w małopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (14.05 9:04) nie ma prądu w małopolskim?

powiat krakowski

Zielonki ul. Malownicza, Osiedle Lawendowe od 14A do 14J, od 18A do 18G, od 20A do 20J, ul. Na Piaski, ul. Złote Piaski ul. Długoposlka 28 i 21A

14.05 od godz. 7:30 do 14:00

Zielonki ul. Na Piaski 48, od 59A do 59K, od 61A do 61K, od 63A do 63K

