Czy dorożki ciągnięte przez konie znikną z Krakowa? Tego chcą działacze prozwierzęcy

Aktywiści podczas swoich protestów przy postoju dorożek prezentują na trzymanych planszach oryginalne zdjęcia koni z Krakowa, które upadły na ulicach miasta. Na planszach pojawiają się też hasła, które mają trafić do przechodniów i osób, które zamierzają skorzystać z kursu dorożką. "Wsiadając do dorożki, płacisz za cierpienie koni. Ty odpoczywasz, a one pracują. Nie wstyd ci?" - tak brzmi jedno z haseł, które pojawiły się na proteście w ostatni piątek.

- Rozmawiamy też, tłumaczymy, bo okazuje się, że ta oczywista dla nas jako aktywistów prozwierzęcych sprawa wykorzystywania koni dorożkarskich - jest nieoczywista dla większości ludzi, którzy chcieliby korzystać z dorożek. Stąd też nasz powtarzający się protest, bo chcemy dążyć do tego, żeby zmienił się przepis, który pozwala funkcjonować dorożkom w Krakowie, ale również zauważyliśmy, że jest ogromna potrzeba edukacji ludzi, którzy są potencjalnymi użytkownikami dorożek - tłumaczy Monika Kohut, jedna z aktywistek. - Wprawdzie ludzie już sami reagują na to, że konie dorożkarskie męczą się, pracując w upałach. Ale my też mówimy, jak są wykorzystywane, jak wygląda ich eksploatacja, że to praca przez 12 godzin co drugi dzień - bo na to pozwalają przepisy. Opowiadamy również, jaki jest koniec tych zwierząt: że po okresie eksploatacji nie mają żadnej emerytury, tylko każdy z tych koni ląduje w rzeźni - dodaje.