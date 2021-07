Czyta się. „Kąkol”. Rodzinne wakacje w sielskim krajobrazie. Tak zaczyna się drama Anna Piątkowska

materiały prasowe

„Kąkol” to książka wakacyjna, w której pachnie siano, zioła, domowe ciasto i wakacje na wsi w domu pod orzechem. To książka na wakacje także dla pięknych zdań Papużanki, nad którymi nie można przemknąć szybko w pogoni za kolejną stroną, trzeba znaleźć czas, żeby się delektować, poczuć słońce, zapach, wieczorne dźwięki owadów. Ale nie łudźcie się, że to książka sielankowa, bo historie rodzinne rzadko bywają sielanką, a w prozie Papużanki nigdy. „Kąkol” to baśń o złu, która rozgrywa się w sielskiej scenerii pięknych okoliczności przyrody.