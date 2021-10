"Danton", czyli konflikt, który nigdy się nie kończy. Nowy spektakl w Teatrze Słowackiego

O czym będzie „Danton” duetu Konrad Hetel i Radosław Stępień?

„Danton” traktuje centralne postaci rewolucji francuskiej - dla nas są to Georges Danton, Maximilien de Robespierre i Camille Desmoulins - jedynie pretekstowo. Rewolucja francuska jest dla nas okazją, by pokazać studium konfliktu, który nie może wygasnąć, ze względu na to, że animozje polityczne i prywatne są tak duże, że nawet po śmierci duchy tych postaci nadal będą skonfliktowane. Jest to studium konfliktu zarówno jeśli chodzi o treść spektaklu - w dzisiejszych czasach temat aktualny i interesujący, ale jest to także eksperyment teatralny.