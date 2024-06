Andrzej Grabowski świętował pół wieku na scenie! Wszystko to podczas Nocy Teatrów Anna Piątkowska

Ostatni w tym sezonie spektakl "Wesela" w reżyserii Mai Kleczewskiej był w Teatrze Słowackiego okazją do niezwykłego jubileuszu - 50 lat na scenie świętował Andrzej Grabowski. Gromkie brawa aktor otrzymał od publiczności Nocy Teatrów. My również dołączamy się do życzeń kolejnego półwiecza na scenie!