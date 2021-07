Darmowy koncert elektronicznej muzyki ambient na dziedzińcu Radia Kraków w niedzielne popołudnie

- Ambient to niezwykły gatunek, którym zainteresowałem się wiele lat temu. Muzyka, która pozwala nam na chwilę zatrzymać się, spojrzeć na świat przez pryzmat spokoju i wyciszenia, spotkać się również z samym sobą. Cykl „Cisza” nie tylko promuje producentów i didżejów grających tę muzykę, ale również skupia jej fanów, a fanem ambientu stajemy się zazwyczaj już po pierwszym spotkaniu z nim - mówi Pruski.

„Cisza” to inicjatywa Pawła Pruskiego - producenta, który na swoim koncie ma kilkanaście albumów i współpracę z takimi wytwórniami jak brytyjski Whitelabrecs czy włoski Krysalisound. Cykl od początku swojego istnienia odbywa się przy wsparciu i pod patronatem OFF Radia Kraków, w którym artysta prowadzi audycję muzyczną.

Letnia scena Radia Kraków przez jedno popołudnie stanie się domem dla krakowskiej inicjatywy „Cisza”, skupionej na popularyzowaniu ambientu. Ten wyjątkowy gatunek muzyki elektronicznej koncentruje się na statycznych i oszczędnych dźwiękach, w których to spokojny nastrój gra pierwsze skrzypce.

Podczas trzech występów słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z zupełnie różnymi odcieniami tego gatunku. Na specjalne zaproszenie do Krakowa przyjedzie Dtekk, pomysłodawca Up To Dane Festival, inicjator Salonu Ambientu i niestrudzony promotor muzyki elektronicznej. Artysta za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Białegostoku.