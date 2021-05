Departament Prawny PZPN przyznał rację Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Reakcja na list otwarty kandydata na prezesa Łukasza Sosina

Małopolski Związek Piłki Nożnej zareagował na list otwarty, jaki jeden z kandydatów na funkcję prezesa MZPN Łukasz Sosin wystosował do małopolskiego środowiska piłkarskiego, zarzucając obecnym władzom MZPN, iż "chcąc utrudnić życie ewentualnym kontrkandydatom, naruszyły prawo". O opinię prawną w tej sprawie poprosił Departament Prawny Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Łukasz Sosin krytycznie ustosunkował się do faktu, że w uchwale Zarządu MZPN "ustalono, że do zgłoszenia kandydatury niezbędne jest przedłożenie listy co najmniej 30 „oświadczeń o udzieleniu poparcia”, których mogą udzielać tylko delegaci na Walne Zebranie". "Zasada ta stanowi nieuzasadnione i drastyczne ograniczenie tzw. „biernego prawa wyborczego” na niespotykaną dotychczas skalę. Niestety, stanowi też rażące naruszenie prawa i spowoduje nieważność wyborów Prezesa MZPN" - podkreślił w liście otwartym były piłkarz klubów m.in. krakowskich (Hutnik, Cracovii, Wisły) i cypryjskich. "Nawiązując do załączonego listu otwartego do małopolskiego środowiska piłkarskiego chciałbym potwierdzić gorący apel o uchylenia wymogu zbierania „oświadczeń o udzieleniu poparcia”, jako niezbędnego do złożenia kandydatury na stanowisko Prezesa Małopolskiego ZPN" - zaznaczył obecny trener juniorów młodszych Hutnika i rocznika 2006 w Akademii Piłkarskiej 21.

MZPN zwrócił się o wydanie opinii prawnej do Departamentu Prawnego PZPN. Opinię prawną dotyczącą uchwały MZPN w sprawie zasad wybory delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów MZPN i zasad wyboru prezesa MZPN przedstawił radca prawny PZPN, prof. dr hab. Andrzej Wach

Z jednej z konkluzji, jaką w niej zawarł, wynika, że "Zarząd Małopolskiego ZPN miał formalne i merytoryczne prawo do określenia oczekiwań małopolskiego środowiska piłkarskiego wobec osób kandydujących do pełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Nie będąc ograniczonym w.w. regulacjami prawnymi i statutowymi mógł w szczególności przełożyć wskazane oczekiwania od potencjalnych kandydatów na wymóg w postaci przedstawienia 30 poparć ze strony delegatów". Poniżej cała opinia prawna prof. dr hab. Jerzego Wacha wydana za Departament Prawny PZPN, którą przesłał nam Jerzy Nagawiecki, członek Prezydium Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i rzecznik MZPN.

Opinia prawna dot. § 10 Uchwały nr 4/Z/21 Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz zasad wyboru Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

1. Zgodnie z § 5 ust.1 Statutu, Małopolski Związek Piłki Nożnej działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie, innymi przepisami prawa oraz swoim statutem. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 1133) nie reguluje kwestii związanych z wewnętrzną sferą funkcjonowania klubów i związków sportowych. Ogranicza się jedynie do stwierdzenia, iż związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Stąd też dla określenia struktury wewnątrzorganizacyjnej wojewódzkich związków piłki nożnej podstawowe znaczenie mają postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261). Z treści art. 11 ust. 1 - 3 cyt. aktu normatywnego wynika, iż najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków, przy czym - w razie istnienia znacznej liczby członków – może ono być zastąpione walnym zebraniem delegatów. Stowarzyszenie obowiązane jest także posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Z przytoczonymi regulacjami konweniuje w pełni treść § 17 Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, z którego wynika, iż władzami Związku są Walne Zebranie Delegatów, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

2. Ani żadna norma Statutu Małopolskiego ZPN, ani też ustawa o sporcie oraz Prawo o stowarzyszeniach nie zaliczają do władz stowarzyszenia, prezesa jego zarządu, w tym konkretnym przypadku Prezesa Małopolskiego ZPN. Art. 10 ust. 1 pkt 5) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach przyjmuje, iż statut stowarzyszenia określa w szczególności władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje. W przypadku Małopolskiego Związku Piłki Nożnej są nimi, jak już wskazano powyżej, Walne Zebranie Delegatów, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Powyższa regulacja ustawowa sprawia, iż unormowanie sposobu wyboru Prezesa Małopolskiego ZPN, który nie jest władzą w.w. Stowarzyszenia, pozostawione jest do uznania statutowych organów danej osoby prawnej. O ile zatem wynikająca z § 29 ust. 2 pkt 8) i 9) Statutu Związku kompetencja Zarządu Małopolskiego ZPN do zwoływania Walnego Zebrania Delegatów Związku oraz ustalania zasad wyboru delegatów na to Walne Zebranie stanowi realizację art. 10 ust.1 pkt 5) Prawa o stowarzyszeniach, o tyle poza zakresem tego unormowania pozostaje określenie trybu i zasad wyboru Prezesa Małopolskiego ZPN. Zważywszy na fakt, iż ta ostatnia kwestia nie jest szczegółowo uregulowana w Statucie, przeto Zarząd tego Związku mógł ją samodzielnie ukształtować, zgodnie z art. 2 ust.2 Prawa o stowarzyszeniach.

Norma ta przyjmuje, iż stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Podstawę takiego działania stanowi również $ 30 ust.2 pkt 16) Statutu Związku. Wynika z niego, iż do kompetencji Zarządu należy podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Komisji Rewizyjnej, Związkowej Komisji Odwoławczej, Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej i Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Skoro analizowana kwestia nie została przekazana do załatwienia żadnemu innemu organowi statutowemu Związku, to domniemanie skutecznego działania w tym zakresie przemawia za Zarządem Małopolskiego ZPN. 3. Z treści § 33 Statutu wynika w szczególności, iż Prezes Małopolskiego ZPN kieruje całokształtem prac Zarządu oraz reprezentuje równocześnie Związek w stosunkach zewnętrznych. Obok upoważnionych wiceprezesów ( i innej upoważnionej Uchwałą Zarządu osoby) jest przy tym uprawniony do składania oświadczeń woli oraz podpisywania pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku w ramach łącznej dwuosobowej reprezentacji Małopolskiego ZPN.

W kontekście Walnego Zebrania Związku w dniu 12 czerwca 2021 r. istotne znaczenie mają przepisy § 20 ust.1 oraz § 28 Statutu Związku. W świetle pierwszej regulacji, Prezesem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej może zostać osoba będąca delegatem na Walne Zebranie Delegatów, wybrana w odrębnym głosowaniu. Druga przyjmuje, iż ten odrębny wybór następuje na podstawie oddzielnej listy zgłoszonej przez delegatów za pośrednictwem Komisji Wyborczej. Istnienie tych unormowań wskazuje na tezę o niezależności procedury wyboru Prezesa Małopolskiego ZPN od trybu wyłonienia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku. Oddzielnie wybrany Prezes jest zarazem członkiem Zarządu w.w. Związku, ale nie jest odrębną władzą w rozumieniu postanowień Prawa o stowarzyszeniach. 4. W sytuacji, gdy pełniący przez wiele kadencji swoją funkcję dotychczasowy Prezes Małopolskiego ZPN nie zamierza kandydować w tym roku na to stanowisko- i wspierać będzie zapewne działania regionalnej organizacji piłkarskiej jako Prezes Honorowy Związku - Zarząd Małopolskiego ZPN miał formalne i merytoryczne prawo do określenia oczekiwań małopolskiego środowiska piłkarskiego wobec osób kandydujących do pełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Nie będąc ograniczonym w.w. regulacjami prawnymi i statutowymi mógł w szczególności przełożyć wskazane oczekiwania od potencjalnych kandydatów na wymóg w postaci przedstawienia 30 poparć ze strony delegatów.

Można zarazem przyjmować, iż Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej przy formułowaniu powyższej przesłanki kierował się określonymi racjami historycznymi i pragmatycznymi. Obserwując od dziesiątek lat działalność tego Wojewódzkiego ZPN - nawiązującego chętnie i bezpośrednio do tradycji powstałego w 1911 r. Związku Polskiego Piłki Nożnej – można odnieść wrażenie, iż członkom Zarządu zależało przede wszystkim na stworzeniu rozwiązania, iż Walne Zebranie Delegatów będzie mogło wybrać nowego Prezesa Małopolskiego ZPN spośród kandydatów identyfikujących się z przeszłością i teraźniejszością ZPN, a jednocześnie myślącego odważnie o przyszłości.

5. Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, iż wymóg „przedstawienia 30 poparć ze strony delegatów” ma przede wszystkim wyeliminować możliwość zgłoszenia w dniu obrad kandydata nie mającego poparcia środowiska piłkarskiego. Ewentualność zgłoszenia takiej kandydatury dopiero w dniu 12 czerwca 2021 r. osłabiłaby przy tym wydatnie efektywność przeprowadzenia obrad zjazdowych, które mogą przecież jeszcze się odbywać w stanie epidemii. Wcześniejsze przygotowanie programów wyborczych przez zgłoszonych - i mających poparcie środowiska piłkarskiego - kandydatów na Prezesa Małopolskiego ZPN powinno tymczasem ułatwić przeprowadzenie Walnego Zebrania Delegatów Małopolskiego ZPN, w sprawny sposób, bez względu na przyjęty sposób dokonywania wyborów z oddzielnych list. Ten pragmatyczny argument musi być także brany pod uwagę.

6. Nie można wreszcie tracić z pola widzenia faktu, iż $ 10 Uchwały nr 4/Z/21 Zarządu Małopolskiego ZPN z 25.02.2021 r. nawiązuje do zapisów sformułowanych w Statucie PZPN. Z treści jego art. 23 $ 2 wynika, iż kandydaci na Prezesa PZPN spośród delegatów lub osób działających w strukturach PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, ligi zawodowej i klubów piłkarskich - powinni być zgłoszeni do Biura Związku nie później niż 30 dni przed terminem wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów przez co najmniej 15 członków spośród wojewódzkich związków piłki nożnej i klubów dwóch najwyższych klas rozgrywkowych, przy czym każdy uprawniony podmiot może zgłosić nie więcej niż 2 kandydatów. W tym wypadku na 52 uprawnionych podmiotów wymagane jest poparcie kandydata na Prezesa PZPN ze strony prawie 1/3 organizacji członkowskich dysponujących czynnym prawem wyborczym Jeżeli chodzi o zgłoszenie kandydatów na funkcję Prezesa Małopolskiego ZPN, to wymagane jest ich poparcie przez 1/5 delegatów, co jest z pewnością mniej restryktywnym wymogiem. Tak w przypadku PZPN, jak i Małopolskiego ZPN nie można przy tym zakładać, że osoby, które udzielą poparcia danemu kandydatowi oddadzą na niego głos w trakcie obrad w czasie niejawnych wyborów.

Za Departament Prawny PZPN

RADCA PRAWNY

Prof. dr hab. Andrzej Wach