Derby Krakowa 2021. Piłkarze "Pasów" pojechali na mecz z Wisłą Jacek Żukowski

Piłkarze Cracovii udali się na derbowy mecz z Wisłą Kraków. Podopieczni trenera Michała Probierza jak zwykle mieli przedmeczowe zgrupowani w hotelu "Novotel". Tym razem fani Cracovii nie wybrali się, by pożegnać swoich piłkarzy. Ci odjeżdżali spod hotelu w ciszy. Być może w razie wygranych derbów kibice spontanicznie skrzykną się, by powitać ich pod stadionem Cracovii. Ale to będzie wiadome około 22, gdy zakończą się derby Krakowa.