Derby Krakowa. Oceniamy piłkarzy Wisły Kraków Bartosz Karcz

To nie był wybitny mecz i oceny po nim również nie są wybitne. Docenić w przypadku wiślaków można jedynie to, że przerwali swoją fatalną passę porażek. I oczywiście na bohatera numer jeden całego spotkania wyrósł Mateusz Lis, który obronił rzut karny. Wszystko to wzięliśmy od uwagę przy ocenach, które prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.