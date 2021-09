Desery. Szarlotka cytrynowa z serem. Niebanalne ciasto do niedzielnej kawy [PRZEPIS]

Wykonanie

W rondelku roztapiamy masło, dodajmy obrane i pokrojone w plasterki jabłka i rodzynki, podsmażamy aż zmiękną, ale się nie rozpadną. Dodajemy cynamon, studzimy.

Ciasto cytrynowe:

Miękkie masło ucieramy na jasną, puszystą masę, a następnie nie przerywając miksowania dodajemy po jednym jajku.

Na koniec wlewamy sok wyciśnięty z 3 cytryn oraz wsypujemy mąkę przesianą proszkiem do pieczenia.

Dno formy wykładamy papierem do pieczenia, wylewamy ok. 3/4 ciasta, układamy plastry jabłek.

Masa serowa:

Wszystkie składniki delikatnie,ale dokładnie miksujemy. Masę wykładamy na jabłka.

Całość:

na masę serową wykładamy resztę ciasta (może to być kleksami, ciasto i tak się połączy).

Pieczemy w nagrzanym o 180 stopni piekarniku przez ok. 45 minut.

Całkowicie studzimy, zajadamy!

Smacznego!