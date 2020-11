Dni Tischnerowskie 2020. Krakowscy aktorzy przeczytają fragmenty pism słynnego księdza-filozofa

Przez trzy kolejne dni – od 18 do 20 listopada – będzie można posłuchać fragmentów pism Tischnera czytanych przez krakowskich aktorów, a także rozmów z zaproszonymi gośćmi, m.in. Anną Dymną, Krzysztofem Ingardenem i Karolem Tarnowskim. Zaplanowano także wieczór filmowy oraz spotkanie z Markiem i Łukaszem Tischnerami, którzy opowiedzą o tym, jak postrzegali sławnego stryja z perspektywy małych chłopców, a także później, kiedy uważniej śledzili jego działalność.

20. Dni Tischnerowskie zaplanowane jak co roku - na wiosnę nie odbyły się z powodu pandemii. Odpowiedzialny za ich organizację Instytut Myśli Józefa Tischnera – we współpracy z innymi instytucjami, które Dni Tischnerowskie powołały do życia – zdecydował się jednak na przygotowanie mniejszej imprezy jesienią. Nadzwyczajne Dni Tischnerowskie odbędą się wyłącznie online, a uczestniczyć w nich będzie więc mógł każdy zainteresowany.