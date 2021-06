Do Muzeum Auschwitz-Birkenau trafił nieśmiertelnik członka załogi SS obozu. To rzadkie zabytki związane z historią KL Auschwitz [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Przekazany do Zbiorów Muzeum Auschwitz-Birkenau nieśmiertelnik należał do jednego z ponad 8 tysięcy członków załogi SS obozu KL Auschwitz Marcin Inglot Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Nieśmiertelnik należący do jednego z członków załogi SS niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz trafił do Miejsca Pamięci Auschwitz. To drugi tego typu przedmiot w zbiorach tej placówki. Przez cały okres istnienia KL Auschwitz w obozowej załodze SS służyło około 8100 - 8200 esesmanów oraz ok. 200 nadzorczyń.