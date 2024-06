Dobiegają końca prace na stacji kolejowej w Zakopanem. "Nareszcie nie ma wstydu"

Na początku czerwca 2024 roku oddano do użytku peron nr 3. - W przyszłym tygodniu planujemy otworzyć peron nr 4 – zapowiada Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK. To ostatecznie zakończy prace modernizacyjne na stacji kolejowego pod Giewontem.

- Na reszcie to miejsce wygląda normalnie, schludnie. Pamiętam stary dworzec i torowisko. Wtedy wyglądało to okropnie, było taką antyreklamą Zakopanego. Ale najpierw miasto wyremontowało budynek dworca, potem po sąsiedzku zrobiło ładny dworzec autobusowy, a teraz wyładniała stacja kolejowa - przyznaje pan Andrzej, zakopiański taksówkarz.

Modernizacja głównej stacji pod Giewontem jest częścią dużego projektu remontowego na tzw. kolejowej zakopiance. - Skrócenie czasu podróżowania, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa oraz dostępności do kolei, to najważniejsze cele kontynuowanych inwestycji PLK na liniach do Zakopanego. W efekcie skrócił się czas podróży z Krakowa do Zakopanego do ok. 2 godzin.

Modernizacja kolejowej „zakopianki”, realizowana jest w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”. Na inwestycję przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.