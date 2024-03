Domowa szynka z piekarnika. W sam raz na Wielkanoc. Jak zrobić szynkę wieprzową pieczoną? [PRZEPIS]

Domowa szynka pieczona w piekarniku [PRZEPIS]

Składniki

szynka (najlepiej kulka – ok. 1,5 kg)

ok. 2 litry wody

4-5 łyżek soli

5 ziaren ziela angielskiego

3 liście laurowe

4 ząbki czosnku

jałowiec (kilka kulek)

Dodatkowo

masło

Wykonanie domowej szynki pieczonej

Wodę z solą, jałowcem, zielem angielskim i liściem laurowym zagotować, wystudzić. Dodać rozgnieciony czosnek. Wodę wlać do garnka i włożyć w to szynkę. Zostawić w chłodnym miejscu na dobę.

Po tym czasie szynkę wyciągnąć z wody i przełożyć do naczynia żaroodpornego. Wlać nieco wody z marynaty na dno naczynia, na wierzch szynki nałożyć trochę masła. Piekarnik nagrzać do 180 stopni i piec szynkę w zamkniętym naczyniu około 1,5 godziny od czasu do czasu podlewając powstałym płynem. Około 20 minut przed końcem pieczenia ściągnąć pokrywkę, by szynka od góry pięknie się przypiekła.

Przepis Justyny Kalemby