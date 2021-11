Domowy piernik cioci Halszki. Wyjątkowy piernik z masą kajmakową i powidłami na święta Bożego Narodzenia [PRZEPIS]

Piernik „cioci Halszki” z masą kajmakową i powidłami [PRZEPIS]

Piernik „cioci Halszki” z masą kajmakową i powidłami. Fot. Adam Wojnar

Składniki na ciasto

60 dag mąki

20 dag miodu

10 dag margaryny

3 jajka

15 dag cukru

łyżka sody

łyżka zmielonych goździków

łyżeczka cynamonu

Składniki na masę kajmakową

3 szklanki mleka

2 szklanki cukru

cukier waniliowy

Dodatkowo

kostka masła

6 łyżeczek kakao

powidła śliwkowe

Wykonanie

Kajmak. Wszystkie składniki gotować przez ok. 2 godziny, ciągle mieszając.

Ciasto. Margarynę, cukier , miód, goździki i cynamon zagotować. Do chłodnego dodać mąkę, sodę oraz jajka. Wyrobić i zostawić w lodówce na 24 godziny. Podzielić na trzy części. Placki piec ok. 15 minut w temperaturze 180 stopni.

Masło ucierać na puszystą masę stopniowo dodając kajmak i kakao. Gotową masę podzielić na dwie części. Pierwszy placek posmarować połową masy, przykryć drugim plackiem. Placek posmarować powidłem śliwkowym, przykryć trzecim plackiem. Całość posmarować drugą połową masy. Ciasto posypać kokosem lub orzechami (według uznania).

Przepis Danuty Kudarciak