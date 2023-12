Sernik królewski na święta Bożego Narodzenia. Jak zrobić dobry sernik królewski? [PRZEPISY]

Sernik Królewski z Doliny Karpia [PRZEPIS]

Sposób przygotowania: Delikatnie zagniatamy kruche ciasto. Przygotowujemy masę serową miksując w pierwszej kolejności jajka i żółtka. Dodajemy cukier, potem stopniowo zmielony ser, następnie olej, mleko i na końcu wsypujemy budyń. Dokładnie zmiksowaną masę serową wylewamy na wyłożoną kruchym ciastem blachę, przy czym pozostawiamy dwie szklanki masy i wsypujemy do niej kakao. Na jasnej masie układamy rodzynki i przykrywamy ciemną masą. Pieczemy w piekarniku 40 minut, następnie na podpieczony sernik wylewamy ubitą piankę z białek i na 20 minut wkładamy ponownie do piekarnika. Upieczone ciasto odkładamy do wystygnięcia i przekładamy na drewnianą deskę. Przepis z Doliny Karpia

Sernik królewski Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa [PRZEPIS]

2 szklanki mąki

1 jajko

2 żółtka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

10 dag margaryny

cukier

Masa serowa:

1,2 kg sera białego

2 jajka

3 żółtka

1 szklanka cukru

2 budynie śmietankowe

½ szklanki oleju

1,5 szklanki mleka

10 dag rodzynek

kokos do posypania

3 łyżeczki kakao

Wykonanie:

Ciasto. Zagnieść wszystkie składniki na jednolitą masę, rozłożyć na blaszkę.

Masa serowa. Jajka ubić z 1/2 szklanki cukru, powoli dodawać ser, całość utrzeć pałką. Dodać olej, budynie, mleko i dobrze wymieszać. Tak przygotowaną masę serową wylać na ciasto, pozostawić ok. 1/2 szklanki masy. Dodać do niej kakao i rozłożyć delikatnie na ser, na to rozłożyć rodzynki. Włożyć do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni i piec 40 minut. W tym czasie ubić z trzech białek i 1/2 szklanki cukru pianę, zalać sernik i zapiekać jeszcze 20 minut. Gorący sernik posypać kokosem.

Przepis Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ryczowa (gmina Spytkowice)