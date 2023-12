Makowiec zawijany. Pyszne tradycyjne ciasto na Boże Narodzenie 2023 [PRZEPISY]

Zawijany makowiec to tradycyjne ciasto na świąteczny stół. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na makowce na Boże Narodzenie!

Zawijany makowiec – przepisy. Wbrew pozorom makowiec zawijany to proste ciasto. Zebraliśmy dla Was przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej na takie właśnie makowce.

Tradycyjny bożonarodzeniowy makowiec zawijany. Fot. Sylwia Ładyga

Tradycyjny bożonarodzeniowy makowiec zawijany [PRZEPIS]

Składniki na ciasto 3 szklanki mąki pszennej + mąka do podsypywania

3/4 szklanki letniego mleka

150 g masła

6 żółtek

50 g świeżych drożdży

5 łyżek cukru

szczypta soli

2 łyżki rumu

3 łyżki cukru wanilinowego Składniki na masę makową 200 g mielonego maku

50 g cukru

70 g miodu

ok. 150 g bakalii (orzechy, morele, śliwki, kandyzowana skórka pomarańczowa)

150 ml mleka

2 łyżeczki cukru wanilinowego

łyżeczka przyprawy do piernika

łyżeczka whisky (lub innego alkoholu) Dodatkowo 5 białek

Wykonanie

Do ciepłego mleka dodać drożdże, łyżkę mąki i cukru. Zostawić w ciepłym miejscu na 10 minut. Masło rozpuścić, wystudzić. Mąkę przesiać na stolnicę, dodać żółtka, pozostały cukier, cukier waniliowy, sól, rum, rozczyn i zagnieść ciasto. Pod koniec wyrabiania dodać ostudzone masło.

Jeżeli ciasto się klei, dodać odrobinę mąki, jeśli jest za gęste, dodać kilka łyżek mleka. Ciasto przełożyć do miski, przykryć ściereczką. Odstawić na około godzinę w ciepłe miejsce do podwojenia objętości.

Masa makowa. Wszystkie bakalie drobno posiekać, włożyć do garnka. Dodać miód, obydwa cukry, przyprawę do piernika. Zalać mlekiem i alkoholem, a następnie podgrzewać na wolnym ogniu, mieszając aż składniki się połączą. Dodać zmielony mak i dalej podgrzewać, aż mak napęcznieje. Masę makową wymieszać z ubitymi na sztywno białkami.

Ciasto podzielić na cztery części. Kawałki ciasta rozwałkować na kształt prostokąta na grubość ok. 3 mm. Na wierzch wyłożyć masę makową, zostawiając około 2 cm od samego brzegu. Zwinąć w kształt rolady, a końce zawinąć pod spód. Roladę przenieść na posmarowany olejem papier do pieczenia i zawinąć w niego dwukrotnie, zostawiając ok. 1 cm luzu między ciastem a papierem (nie więcej).

Makowce ułożyć na dużej blaszce zostawiając spore odstępy między nimi. Piec ok. 30-35 minut w 190 stopniach.

Po upieczeniu roladę wystudzić i rozciąć papier. Wierzch polukrować.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko” Świąteczny makowiec zawijany z przepisu babci. Sekretem jest wyśmienicie przyprawiony mak. Fot. Magda Nowak

Świąteczny makowiec zawijany z przepisu babci. Sekretem jest wyśmienicie przyprawiony mak [PRZEPIS]

Składniki na masę makową

60 dag maku suchego

15 dag masła

szklanka cukru

2 jajka

łyżka miodu

2 łyżki dżemu truskawkowego

szklanka rodzynek

szklanka orzechów włoskich

pół szklanki skórki pomarańczowej

4 krople olejku migdałowego Składniki na ciasto 70 dag mąki

3/4 szklanki cukru

18 dag masła

4 jajka

10 dag świeżych drożdży

szczypta soli Wykonanie

Mak namoczyć na noc w ciepłym mleku, rano odsączyć przez sitko perlonowe, dwa razy przekręcić w maszynce z sitkiem o małych oczkach. Do tego dodać roztrzepane, całe jajka, roztopiony, przechłodzony tłuszcz i cukier. Dodać miód i dżem. Na koniec dołożyć pokrojone orzechy, skórkę i namoczone rodzynki, wszystko otoczone w łyżce mąki. Skropić 4 kroplami olejku. Dobrze wymieszać.

Masę można przygotować dzień wcześniej i przechować w lodówce.

Drożdże rozczynić w połowie szklanki letniego mleka z dodatkiem łyżeczki mąki i łyżeczki cukru. Mąkę i cukier połączyć z wyrośniętymi drożdżami, roztopionym tłuszczem, roztrzepanymi jajkami. Wyrobić ciasto, podzielić na trzy części. Pozostawić do wyrośnięcia pod lnianymi ściereczkami.

Każdy placek ciasta rozwałkować na okrąg, nałożyć masę makową, zwinąć sklejając końcówki. Kłaść na dużej blasze posmarowanej masłem i posypanej mąką, ,,szwem” do dołu. Makowce ponakłuwać widelcem co 4 cm.

Po 10 minutach włożyć do w nagrzanego do 120 stopni piekarnika, po chwili zwiększyć ciepłotę do 140 stopni, piec przez około godzinę. Po upieczeniu pozostawić w piekarniku przez 10 min.

Polukrować.

Przepis Magdaleny Nowak Szybka rolada makowa z ciasta francuskiego dla zapracowanych. Fot. Violetta Grzelka

Szybka rolada makowa z ciasta francuskiego dla zapracowanych [PRZEPIS]

Składniki opakowanie ciasta francuskiego prostokątnego (25cmx50 cm)

puszka masy makowej (ok. 800 g)

bakalie np. płatki migdałów, rodzynki, kandyzowana skórka pomarańczowa

1 jajo

Wykonanie

Francuskie ciasto prostokątne podzielić w poprzek na pół, na równe kwadraty. Nałożyć obficie masę makową, rozsmarować nie dochodząc do brzegu i na warstwę maku rozsypać warstwę bakalii.

Ciasto zwinąć delikatnie w roladę, starając się go zbytnio nie dociskać. Posmarować z wierzchu jajkiem roztrzepanym z łyżką wody. Czynność powtórzyć. Piec obie rolady od razu, na papierze do pieczenia zgodnie ze wskazówkami producenta ciasta francuskiego (w temperaturze 180-210 stopni) - aż do ładnego zarumienienia się powierzchni ciasta - ok. 30 minut.

Po wystudzeniu pokroić grubo i nieco skośnie w plastry.

Uwaga! Masa makowa różni się u różnych producentów. Jeśli jest dość rzadka trzeba dać jej nieco mniej, aby nie rozmiękczyć ciasta. Jeśli zostanie mak, można go wykorzystać do kutii.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”

