Dramatyczny wypadek w Rabce-Zdrój. Nie żyją trzy osoby przygniecione przez drzewo, w tym 6 letnie dziecko Arkadiusz Bar

Dramatyczny wypadek w Rabce-Zdrój. Nie żyją trzy osoby, w tym 6-letnie dziecko, przygniecione przez drzewo. Do wypadku doszło przy ul. Parkowej w poniedziałkowe popołudnie. Ofiary tragicznego wypadku to jedna rodzina. Na południu Polski wiatr sieje coraz większe spustoszenie i zbiera śmiertelne żniwo. Policja apeluje, by unikać spacerów blisko starych drzew.