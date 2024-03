Drużyna Unii miała duże możliwości, ale nie przełożyło się to na wynik. Zdecydowało wiele czynników

Wiadomo było, że faworytem do wygrania oświęcimskiej grupy byli tyszanie. Tak się też zresztą stało. O drugie premiowane awansem miejsce bój miały stoczyć Unia Oświęcim z JKH GKS Jastrzębie. Los skojarzył obie te drużyny już w pierwszym meczu turnieju. Oświęcimianie przegrali 4:7, choć prowadzili już 2:0.

Oświęcim był jedną z aren fazy eliminacyjnej, gdzie swoje mecze rozgrywała grupa A. Druga grupa rozgrywała mecze w Nowym Targu. Do półfinału premiowano po dwa najlepsze zespoły z każdej z grup.

Turniej mistrzowski jeszcze dobrze się nie rozpoczął, a oświęcimianie znaleźli się z arcytrudnym położeniu. Mecz z Legią Warszawa był formalnością (11:2), bo to była najsłabsza ekipa turnieju, ale jak wygrać z głównym faworytem, czyli Tychami, i to trzema golami, żeby awansować do strefy medalowej?

- Chcieliśmy przede wszystkim wygrać, bez odliczania goli. Jednak kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu meczu z Tychami, straciliśmy przypadkowego gola, a właściwie samobójczego – przypomina trener Magiera. - Nieustannie los był przeciwko nam. Wprawdzie chłopcy walczyli do końca, ale było im bardzo trudno. Ostatecznie przegraliśmy 0:3 i do półfinału awansowały Tychy i Jastrzębie.

Pierwszy mecz przeciwko Jastrzębiu okazał się kluczowy dla całego turnieju Jerzy Zaborski

Gdyby na finiszu ligi oświęcimianie pokonali Naprzód Janów, wtedy to janowianie trafiliby do oświęcimskiej grupy w mistrzostwach Polski. Oczywiście nikogo nie wolno lekceważyć, ale janowianie byliby zapewne łatwiejszym rywalem do przejścia od Jastrzębia, zwłaszcza w czasie, kiedy mieli jeszcze „ciężkie” nogi.