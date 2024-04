Duże zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie. Powód zaskakuje: Amerykanie kręcą w Nowej Hucie serialowy hit Aleksandra Łabędź

W nocy ze środy na czwartek, z 17 na 18 kwietnia, oraz z czwartku na piątek, z 18 na 19 kwietnia zamknięty zostanie odcinek ul. Obrońców Krzyża od ul. Bogdana Łyszkiewicza do przystanku „Arka 02” w godz. 20.00–4.30. W tym czasie zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej. Jaka przyczyna? W Krakowie będą robione zdjęcia do amerykańskiego serialu "Fundacja". Ekipa filmowa już przygotowuje się do nocnych zdjęć.