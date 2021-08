Dworce kolejowe w Dolinie Popradu ze zgodą na przebudowę. Po Barcicach czas na Żegiestów

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o przebudowie dworca kolejowego w Barcicach (gmina Stary Sącz) i Żegiestowie (gmina Muszyna). Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A, które w najbliższym czasie wyremontują łącznie 12 obiektów. Przebudowane i dostosowane do współczesnych standardów zostaną dworce w Barcicach, Piwnicznej, Piwnicznej-Zdroju, Rytrze, Wierchomli Wielkiej, Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju oraz Starym Sączu. Wszystkie, poza ostatnim wymienionym, są objęte ochroną konserwatorską. Dlatego przedsięwzięcie będzie łączyć renowację elementów historycznych z przystosowaniem budynków do współczesnych wymogów i przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych. Będą one także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast w Łomnicy-Zdroju, Młodowie, Miliku oraz Zubrzyku powstaną nowe budynki o powierzchni użytkowej do 100 m2. Ich wygląd zostanie dostosowany do otoczenia, a wnętrza będą odpowiadały nowym standardom w zakresie obsługi podróżnych. Do tego w ich pobliżu znajdzie się nowa mała architektura, wiaty rowerowe i parkingi.