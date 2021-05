Dwumecz Polska - Turcja w amp futbolu na stadionie Prądniczanki. Sprawdzian przed wrześniowymi ME w Krakowie [ZDJĘCIA]

W najbliższą sobotę i niedzielę (8/9.05.2021) na stadionie Prądniczanki Kraków odbędą się towarzyskie mecze Polska - Turcja (początek obu o godz. 13.15), będące jednym z elementów przygotowań obu drużyn do wrześniowych mistrzostw Europy w Krakowie.

Turcja amputbolową potęgą Turcja to jedna z największych potęg w amp futbolu, czyli piłce nożnej dla osób z amputacjami lub innymi wadami kończyn. Jest pięciokrotnym medalistą mistrzostw świata i dwukrotnym medalistą mistrzostw Europy, aktualnym wicemistrzem globu (w 2018 roku) i mistrzem Starego Kontynentu (w 2017 roku). W Turcji rozgrywki ligowe odbywają się na trzech poziomach rozgrywkowych, drużyny trenują nawet dwa razy dziennie, kluby dokonują wysoko płatnych transferów, sprowadzają zawodników z Europy, Azji i Afryki, wielu ampfutbolistów ma status zawodowców, a prezes tamtejszej federacji jest zarazem szefem światowej federacji. Bilans gier Polaków z Turkami jest bardzo niekorzystny dla naszych rodaków - aż sześć porażek (m.in. 1:8 w 2019 roku) i tylko jeden remis. "Biało-czerwoni" potrafili jednak niekiedy nawiązać z nimi wyrównaną walkę. W MŚ 2014 w Meksyku w meczu o trzecie miejsce przegrali tylko 0:1, a w półfinale ME 2017 w Turcji 0:2, dwukrotnie trafiając w poprzeczkę.

- Jeśli chodzi o organizację gry i umiejętności techniczne, Turcy są świetni, najlepsi na świecie - nie kryje wieloletni trener naszej reprezentacji, krakowianin Marek Dragosz. Ale dodaje: - Dwumecz z nimi nie jest jednak naszym najważniejszym sprawdzianem przed mistrzostwami Europy. Nie możemy go traktować jako specjalnego wyjątku w naszych przygotowaniach. Ma nas tylko przybliżyć do celu, jakim jest udany występ na mistrzostwach. Dwumecz bez kibiców - Musimy zagrać naszą najlepszą piłkę. Dużo pracowaliśmy nad zachowaniem w defensywie. Myślę, że to będzie mieć ogromnie znaczenie w tych meczach. Musimy być maksymalnie skoncentrowani i zdyscyplinowani. Nie możemy myśleć, że to Turcja, tylko o tym, co my mamy zagrać. Chcemy pokazać, że sumiennie przepracowaliśmy okres od ostatniego spotkania z Turcją - mówi wieloletnia obrońca naszej reprezentacji, jej kapitan Przemysław Świercz (Wisła Kraków).

W czerwcu 2021 roku na stadionie Prądniczanki nasza drużyna dwukrotnie pokonała Irlandię (3:0 i 4:0). Została niesamowicie entuzjastycznie przyjęta przez kibiców, o czym do dziś pamiętają członkowie członkowie polskiej ekipy. I żałują, że tym razem zagrają bez wsparcia swoich fanów, którzy z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa nie będą mogli zjawić się na obiekcie Prądniczanki. - Jest nam smutno, gdy kibiców nie ma na trybunach. Na to nie mamy jednak wpływu. Pamiętam fantastyczną atmosferę, jaka panowała podczas naszych meczów z Irlandią, jak ciarki przechodziły nam po plecach podczas grania hymnu - wspomina Świercz. - Szkoda, że na stadionie Prądniczanki nie będzie publiczności. W meczach z Irlandią nasi zawodnicy byli pozytywnie zszokowani tym, jak przyjęli ich kibice - podkreśla pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej Janusz Kozioł.

ME przełożone o rok ME w Krakowie miały się początkowo odbyć we wrześniu 2020 roku, ale z powodu pandemii koronawirusa zostały przełożone o rok. Wydaje się, że teraz nic nie powinno przeszkodzić w organizacji imprezy. - To był bardzo trudny czas. Przełożenie imprezy to duże wyzwanie. Jesteśmy w kontakcie z federacjami innych krajów. Panuje duża determinacja, by wrócić do gry, gotowość do robienia testów, spełniania różnych wymagań. Dwumeczem z Turcja dajemy sygnał, że wracamy do gry, że będzie ona możliwa - zaznacza prezes stowarzyszenia Amp Futbol Polska i zarazem prezydent Europejskiej Federacji Amp Futbolu Mateusz Widłak. Nie ma obaw, że mistrzostwa w Krakowie są zagrożone. Jesteśmy na tym poziomie finansowym, który wcześniej został ustalony, jesteśmy gotowi na wrzesień 2021. Mecze odbywać się będą na stadionach Cracovii - w tym otwarcia i decydujące o medalach - Prądniczanki i Garbarni - pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej Janusz Kozioł

A skoro mowa o pieniądzach, warto podkreślić, że w styczniu 2021 roku Energa z Grupy Orlen przedłużyła o trzy lata umowę o współpracy z reprezentacją Polski. Jest ona też jednym ze sponsorów ME. Dziś (7.05.2021) partnerem strategicznym Amp Futbol Polska została Grupa PZU, która także jest sponsorem ME. Walka o 13 miejsc w ME Na dwumecz z Turcją trener Dragosz powołał 11 zawodników, tym sześciu reprezentantów Wisły Kraków. Ci ostatni to: bramkarz Igor Woźniak, obrońca Przemysław Świercz, pomocnicy: Przemysław Fajtanowski, Krystian Kapłon i Kamil Rosiek oraz napastnik Kamil Grygiel. W szerokiej kadrze na ME było początkowo 23 piłkarzy, dziś jest ich 17, a we wrześniowej krakowskiej imprezie wystąpi 13. - Jakimi kryteriami kieruje się nasz selekcjoner w wyborze swych podopiecznych na ME? - Oprócz kryterium sportowego - bo chodzi o to, żeby zawodnicy byli we wrześniu w najwyższej formie - ważna będzie równowaga między formacją ofensywną i defensywną, charakter piłkarzy i to, jak chcą się rozwijać - tłumaczy trener Dragosz.

Jak będą przebiegać przygotowania naszej reprezentacji do ME po dwumeczu z Turcją? W dniach 11-13 czerwca weźmie ona udział w tradycyjnym turnieju Amp Futbol Cup w Warszawie (mają w nim wystąpić Anglia, Izrael, Francja, Włochy i nieustalona jeszcze inna drużyna), a w dniach 5-8 sierpnia i 1-5 września uczestniczyć będzie w zgrupowaniach w Krakowie. Po ME także MŚ w Krakowie Polska (a konkretnie Kraków) stara się także o organizację mistrzostw świata, które mają się odbyć w 2022 roku. Jej kontrkandydatem jest Turcja. Ze starań o prawo goszczenia najlepszych drużyn globu wycofała się Kostaryka.

- Jeśli Polska nie zostanie gospodarzem mistrzostw świata w 2022 roku - a mamy świadomość, że może nie otrzymać prawa organizacji dwóch wielkich imprez rok po roku - to przystąpi do tego wyzwania w następnej edycji - zapewnia Kozioł.

Polacy najaktywniejsi w Europie