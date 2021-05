Dziesięć oscarowych filmów krótkometrażowych w Kinie Pod Baranami do obejrzenia we wtorek 25 maja na dwóch seansach

Oscary to wciąż jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie filmu. Przyznająca je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nie zapomina o krótkich formach filmowych, które także rywalizują o złote statuetki. Pokaz "Oscar Nominated Shorts" w krakowskim Kinie Pod Baranami to doskonała okazja na zapoznanie się z nominowanymi w tym roku tytułami.

W tym roku listę nominowanych zdecydowanie zdominowały produkcje z USA, choć nie zabrakło też tytułów z innych zakątków świata: Izraela, Francji, Islandii, Korei Południowej i Palestyny.

Bohaterowie filmów, prezentowanych w ramach "Oscar Nominated Shorts", spotykają niezwykłych ludzi ("Feeling Through"), odnajdują ukojenie w listach ("The Letter Room") oraz wyruszają na trudne poszukiwania idealnego prezentu ("The Present"). Niektórzy muszą zmierzyć się z ogromnymi wyzwaniami: utratą bliskiej osoby ("If Anything Happens I Love You"), odzyskaniem skradzionej własności ("White Eye"), a także… wydostaniem się z pętli czasowej ("Two Distant Strangers").