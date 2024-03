Enoturystyka szansą na ściągnięcie turystów do Tarnowa i regionu. Przedstawiono ambitne plany i koncepcje utworzenia Centrum Winiarstwa

Tarnów szuka sposobu na to, aby zatrzymać turystów w mieście i regionie na dłużej

- Kraków jest marką samą w sobie, a Tarnów jako drugie co do wielkości miasto w Małopolsce musi szukać tych turystów i zachęcać ich w atrakcyjny sposób do tego, aby tutaj nie tylko przyjechali, ale żeby też zostali na dłużej – zauważa Jan Czaja z Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Rozwój turystyczny regionu tarnowskiego w oparciu o liczne na tym terenie winnice nie jest pomysłem nowym. Mówi się o nim już od kilku lat. Teraz jednak działania w tym kierunku mają przejść do etapu realizacji. Enoturystyka cieszy się coraz większą popularnością, a Tarnów i region są coraz częściej celem odwiedzin mieszkańców innych rejonów Polski właśnie ze względu na kierowaną do nich ofertę i organizowane wydarzenia w winnicach. Są to jednak zazwyczaj pobyty krótkotrwałe, przeważnie jednodniowe.

Szlak winiarski połączy Tarnów z gminami. Plany są ambitne

Ambitne plany zakładają także wykupienie sąsiadującej z nim działki – na rogu tarnowskiego Rynku i Wielkich Schodów i zagospodarowanie jej pod wyjątkowe muzeum, ukazujące historię miasta i regionu przez pryzmat produkcji i handlu winem w Małopolsce.

- Te tradycje winiarskie są u nas bardzo bogate, z czego dzisiaj niewiele osób zdaje sobie nawet sprawę – mówi Jan Czaja.

Projekt zakłada także wyremontowanie i zagospodarowanie zabytkowego budynku byłego spichlerza przy dawnym Pałacu Sanguszków, a także odbudowę nieistniejącej już dzisiaj oranżerii. Oba budynki miałyby pełnić funkcje kulinarno-kulturalno-turystyczno-konferencyjne. Organizowane byłyby w nich m.in. prezentacje, spotkania, wykłady, ale także degustacje lokalnego wina, w tym pochodzącego ze znajdującej się po sąsiedzku winnicy, którą udało się reaktywować i obsadzić ją winoroślami.

Nowe atrakcje, które mają przyciągnąć turystów do naszego regionu, powstać mają także w podtarnowskich gminach. To efektowne tarasy widokowe, które mają być ulokowane m.in. na winnicach, zagospodarowanie pozostałości stodół i szklarni podworskich pod gastronomię i miejsca degustacji lokalnych produktów oraz win, a także postawienie estetycznych pawilonów wystawienniczych, ukazujących bogactwo kulinarne i atrakcje danej gminy czy regionu. Na bazie szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej powstać ma natomiast baza kulinarno-hotelowa, a przy winnicach przestronne altany, w których mają być przyjmowane grupy turystów. Ci mają docierać do nich m.in. meleksami, podobnie jak to miało miejsce w minione wakacje i jesienią. Kursy do winnic w gm. Pleśna i Ryglice cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.