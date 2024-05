„Escape Truck” na rynku w Olkuszu. Funkcjonariusze policji i straży granicznej przestrzegają przez handlem ludźmi. Zobacz zdjęcia

- Zagrożenie związane z handlem ludźmi występuje. Pojawiają się zorganizowane grupy przestępcze, które uczyniły sobie źródło dochodu zmuszając inne osoby do niewolniczej pracy i często wykorzystując ludzi do bardzo okrutnych czynności. Polska Policja prowadzi wiele działań, które zapobiegają temu zjawisku. Są to zarówno działania o charakterze kryminalnym, ale także prowadzimy wiele działań edukacyjnych, które mają na celu uświadomić nam istniejące zagrożenie po to, aby skutecznie zapobiegać tym zjawiskom – mówił Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu inspektor Jarosław Klich.