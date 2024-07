F-16 w Nowym Targu. Szykują się duże emocje na Nowotarskim Pikniku Lotniczym 2024

Piknik organizuje Aeroklub Nowy Targ. Impreza odbędzie się na płycie lotniska, ale przede wszystkim na niebie nad lotniskiem. Program imprezy jest bardzo bogaty. - Znalazło się tam wiele emocjonujących punktów. Zdecydowaniem największym zainteresowaniem cieszy się pokaz samolotu bojowego F-16. Już pięć lat temu mieliśmy okazję gościć tą maszynę na naszym niebie i było to wyjątkowo przeżycie dla wielu fanów lotnictwa – mówi Paweł Kos, prezes Aeroklubu Nowy Targ. Dodaje on zarazem, że samolot ten będzie najgłośniejszą z maszyn na tym pikniku. Dlatego władze Aeroklubu ostrzegają mieszkańców Nowego Targu i proszę o wyrozumiałość. - F-16 pojawi się u nas na pokazach w sobotę i niedzielę. Za każdym razem będą to 20-minutowe pokazy – zapowiada Paweł Kos.

Nowotarski piknik to już międzynarodowy air show – głównie za sprawą zestawu gwiazd, które wystąpią w Nowym Targu. W czasie pikniku zobaczyć będzie można przede wszystkim Czechów z zespołu The Flying Bulls – znana na całym świecie grupa pilotów akrobatów. Będzie można podziwiać także grupę akrobacyjną Żelazny. W Nowym Targu będzie można zobaczyć mistrza akrobacji ekstremalnej Artura Kielaka, Łukasza Czepiela – jedynego Polaka, który samolotem wylądował na helipadzie w Dubaju, a w Polsce – na molo w Sopocie. - W Nowym Targu zaprezentuje się w dwóch maszynach, w tym tej, którą wylądował na halipadzie w Dubaju – mówi Paweł Kos. Pojawi się także Węgier Zoltan Veres, pilot akrobata ekstremalny, o którym mówi się, że lata niemal po ziemi.