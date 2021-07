Fajne i ciekawe miejsca w Krakowie. Gdzie spędzić czas wolny z rodziną w upalne dni? [LISTA ATRAKCJI] Natalia Urzędowska

Kraków to wyjątkowe miejsce na mapie Polski, przyciągające mieszkańców i turystów licznymi zabytkami, pięknym rynkiem oraz kawiarniami. Miasto to oferuje także szereg atrakcji, do których można wybrać się ze znajomymi lub z rodziną, odpocząć od zgiełku miasta i nacieszyć się pięknem przyrody lub dowiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy. Jakie są najciekawsze i najfajniejsze miejsca w Krakowie? W galerii przedstawiamy wybrane propozycje.