Fatalny wypadek w Krakowie. Auto dosłownie owinęło się wokół słupa

Od kilku lat krakowscy urzędnicy miejscy nie potrafią rozwiązać problemu z torowiskiem na ul. Kościuszki, które regularnie się wybrzusza, powodując wstrzymanie ruchu tramwajowego i wielkie problemy dla pasażerów. Tylko w środę szyna - która staje się niechlubnym symbolem Krakowa - wyskoczyła tam do góry aż trzy raz, wczoraj z kolei doszło do jej pęknięcia. Pilny jest kompleksowy remont i wymiana torowiska, ale ze słów pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa wynika, że nieprędko się to stanie. A pasażerów zapewne czekają jeszcze długie miesiące niepewności, czy uda się szybko i bez komplikacji dojechać przez ul. Kościuszki tramwajem do pracy czy domu.