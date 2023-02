Ferie 2023 w Małopolsce. Turystyka w stylu eko. Polacy chcą podróżować, jednak nie koniecznie wydawać na to dużo pieniędzy

Turystyka w stylu eko. Polacy chcą podróżować, jednak nie koniecznie wydawać na to dużo pieniędzy

Liczna badania przeprowadzone przez izby i organizacje turystyczne potwierdzają, że Polacy nie zamierzają rezygnować z turystyki, a wręcz przeciwnie. Większość osób planuje podróżować więcej niż w latach poprzednich. Wielu z nich chce nadrobić stracony czas podczas pandemii, gdy podróżowanie było utrudnione lub niemożliwe. Ponadto spędzanie czasu poza domem, odwiedzanie kultowych miejsc i odkrywanie tych mniej znanych stało się popularne. Do ruszenia w drogę motywują znajomi publikujący piękne zdjęcia znad morza lub śnieżnych gór, pokazując że to niezwykle atrakcyjna i łatwo dostępna forma spędzania wolnego czasu.

Góry dziś stały się miejscem wyjazdów nie tylko dla pasjonatów wspinaczki, trekkingu czy jazdy na nartach. Większość turystów stanowią osoby, które nie zamierzają się zbytnio oddalać od swoich kwater, a sporty zimowe znają tylko z telewizji. Ta tendencja jest doskonale widoczna podczas tegorocznych ferii, na co zwraca uwagę m.in. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Turystów pod Giewontem nie brakuje, jednak tych korzystających z wyciągów narciarskich jest stosunkowo mało. Barierą jest tu także a może przede wszystkim cena. Karnet na 4 godziny jazdy kosztuje dla rodziny "2+2" to koszt rzędu 520 zł. To także bariera dla tych, którzy chcieliby dopiero nauczyć się jazdy na nartach.

Dla wielu urlop to czas, podczas którego człowiek chce się dobrze bawić i nie zwracać uwagi na każdą wydaną złotówkę. Coraz częściej to się jednak zmienia. Rośnie turystyka w stylu eko tudzież Polaka-Robaka. I mowa tu nie o ekologii, ale ekonomicznym podbijaniu świata. Tania kwatera, na obiad hot dog z Żabki i można się cieszyć z uroków pobytu w piątym miejscu nie płacąc kilkaset złotych za pobyt w hotelu. Widoki są te same!