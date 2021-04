Filharmonia Krakowska zaprasza na koncert muzyki chóralnej dedykowany Krzysztofowi Pendereckiemu

FLESZ - Koniec nauki hybrydowej. Dzieci wracają do szkół

Krzysztof Penderecki to postać, która zapisała się na kartach historii muzyki jako jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Związany z Filharmonią im. Szymanowskiego, formalnie – jako jej dyrektor artystyczny w latach 1988-1990, był przede wszystkim twórcą dzieł, których światowych i polskich prawykonań przez szereg lat dokonywały zespoły Filharmonii Krakowskiej. W gmachu przy Zwierzynieckiej, już w 1958 roku zabrzmiała dyplomowa kompozycja wówczas jeszcze studenta krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej – Andante i Allegro na orkiestrę smyczkową i kotły, znane dziś jako Epitaphium Artur Malawski in memoriam.

Od tego momentu instytucja stała się miejscem, w którym świat poznawał kolejne dzieła, będące wytworem geniuszu kompozytora. To dzięki twórczości Pendereckiego, Filharmonia Krakowska pomimo czasów zamknięcia na świat Zachodu przekraczała granice faktyczne i mentalne, stając się jednym z najgorętszych propagatorów polskiej kultury. Festiwal Sagra Musicale Umbra we Włoszech, Biennale Muzyki Współczesnej w Zagrzebiu, tournée po Belgii, Musica Sacra w Palermo czy podróż artystyczna po Stanach Zjednoczonych Ameryki, to zaledwie początek listy podróży, podczas których wybrzmiewały utwory Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu krakowskich filharmoników.