Fortuna Puchar Polski. Wieczysta jedynym IV-ligowcem i jednym z czterech małopolskich zespołów w kolejnej rundzie Pucharu Polski Jerzy Filipiuk

Sławomir Peszko, Emmanuel Kumah i ich koledzy czekają na kolejnego rywala w Pucharze Polski Anna Kaczmarz

Wisła Kraków, Garbarnia Kraków, Wieczysta Kraków i Bruk-Bet Termalica Nieciecza - to cztery małopolskie drużyny, które zagrają w meczach 1/16 Fortuna Pucharu Polski. Losowanie par odbędzie się w piątek, 1 października 2021 roku. Wieczysta to jedyny IV-ligowiec w gronie 32 zespołów, które przystąpią do dalszej fazy rozgrywek. Może w niej trafić np. na Wisłę Kraków lub Legię Warszawa!