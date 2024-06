Fundacja La Fauna szuka nowych domów dla psów i kotów. Może któryś skradnie twoje serce?

- Nasze interwencje nie kończą się wraz z zabezpieczeniem maltretowanego psa, kota, czy konia, staramy się, by ci którzy łamią prawo krzywdząc zwierzęta odpowiadali za to przed wymiarem sprawiedliwości. By profesjonalnie walczyć o prawa zwierząt wśród naszych wolontariuszy mamy prawników - piszą na swojej stronie internetowej.