Pies sąsiada szczeka całą noc. Co zrobić, co na to mówi prawo? Czy szczekanie psa może być karalne? A co z ciszą nocną?

Mam dość, pies sąsiada szczeka całą noc! - skarży się mieszkanka Krakowa

Nie budzi wątpliwości, że typowym zachowaniem psów jest szczekanie. Psy po prostu lubią sobie od czasu do czasu poszczekać. Jeżeli zatem będziemy mieli do czynienia z typowym, okazjonalnym szczekaniem psa lub szczekaniem uzasadnionym obiektywnymi okolicznościami, to nie przysporzy to jego właścicielowi żadnych problemów i nie będzie podstawą do ukarania lub wyciągania jakichkolwiek konsekwencji prawnych.