Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 2024. Górale ze świata pod Giewontem

W tym roku MFFZG odbędzie się od 16 do 22 sierpnia w Zakopanem. Tradycyjnie centrum święta górali świata będzie dolna Rówień Krupowa, gdzie wyrośnie festiwalowa scena i wioska. Zakopiańskie Centrum Kultury już rozpoczęło poszukiwania kontrahentów, którzy pomogą zorganizować góralskie święto. Ogłoszono przetargi m.in. na trybuny, budowę wioski, nagłośnienie, transmisję na żywo, ochronę etc. Festiwal Folkloru to bowiem jedno z największych wydarzeń kulturalnych pod Giewontem, które wymaga sporej logistyki – by wszystko wyszło jak najlepiej.

Najważniejsze będzie jednak to co będzie się działo na scenie i wokół niej. Głównym trzonem festiwalu jest konkurs, w którym zaproszone zespoły walczą o najważniejsze nagrody festiwalu – złote, srebrne i brązowe ciupagi. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach – zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej, autentycznej i artystycznie opracowanej. W konkursowych zmaganiach – które ocenia profesjonalne jury złożone z etnografów i regionalistów – startuje 16 zespołów, z czego 12 zza granicy i 4 z Polski.