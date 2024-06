Wisła Kraków podjęła decyzję w sprawie dwóch piłkarzy

Informowaliśmy, że krakowski klub zabiega o pomocnika Mateusza Szwocha i napastnika Piotra Janczukowicza. W tym momencie to już jednak nieaktualne, bowiem w środę w Wiśle podjęto decyzję, by nie kontraktować tych piłkarzy. I wszystko wskazuje na to, że jest to decyzja ostateczna.

Warto jednak podać trochę szczegółów jak to wszystko wyglądało. W obu przypadkach mowa była o zakontraktowaniu piłkarzy z kartą w ręce, bo zarówno Szwochowi jak i Janczukowiczowi wygasają kontrakty z dniem 30 czerwca. Pierwszemu w Wiśle Płock, drugiemu w ŁKS-ie Łódź. Z tego powodu Wisła musiała tak naprawdę dojść do porozumienia jedynie z samymi zawodnikami. I tutaj odnośnie warunków kontraktowych nie było wielkiego problemu, bo z agentami obu zawodników udało się wypracować dość szybko nić porozumienia. W skrócie - w obu przypadkach było bardzo blisko ustalenia warunków, na jakich mieliby trafić do Wisły obaj piłkarze. W zespole „Białej Gwiazdy” jednak nie zagrają. Dlaczego? Bo tak jak napisaliśmy wcześniej, sytuacja transferowa w Wiśle jest w ostatnich dniach bardzo dynamiczna. Jak się dowiedzieliśmy, na pozycje, na które przymierzani byli obaj zawodnicy, pojawiły się lepsze opcje. Przynajmniej tak to ocenili w krakowskim klubie. Na tyle lepsze, że postanowiono zrezygnować z obu transferów. Na razie nie znamy jeszcze nazwisk piłkarzy, którzy tymi lepszymi opcjami mieliby być, ale w przypadku Szwocha usłyszeliśmy tyle, że jest szansa na zatrudnienie kogoś młodszego, bardziej perspektywicznego i ze sporym potencjałem transferowym na przyszłość. Pozostaje zatem czekać na rozwój wypadków.